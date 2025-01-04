Какой сегодня день: 5 января

5 января отмечают Международный разгрузочный день. Это шуточный праздник, напоминающий о необходимости начать следить за своим питанием после нескольких дней традиционных новогодних перееданий и предстоящими рождественскими праздниками, во время которых тоже принято позволять себе чуть больше, чем обычно.
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