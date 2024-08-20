Интервью Анны Пестеревой — о дебютном романе «Пятно», монстрах и взрослении

В издательстве «Альпина.Проза» вышел дебютный роман Анны Пестеревой «Пятно». Свою первую большую работу писательница, по натуре веселый и дружелюбный человек, посвятила девушке, которая оказалась в плену у монстра.
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