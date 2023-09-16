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Тренер сборной России по борьбе: «Обстановка на ЧМ дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию никто не отменял»

Главный тренер сборной России Гаджимурат Гацалов рассказал, что команду в Белграде, где 16 сентября стартует ЧМ, встретили дружелюбно, «Обстановка дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию между нами никто не отменял.

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