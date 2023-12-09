Работодатели стали охотнее приглашать к сотрудничеству людей без опыта

Специалисты без опыта работы стали более востребованными на рынке труда. Спрос на них увеличился в 2,7 раза, а средние предлагаемые заработные платы для них выросли на 23%, свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.