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На Украине сфальцифицировали видео выступления Зеленского в ООН

На Украине сфальцифицировали видео выступления Зеленского в ООН

В Сети обратили внимание на монтаж телерепортажа с выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.

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Комментарии
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Grandad
Так Зеленских не два, а не меньше трех! Часто мелькает еще один: побритый, в костюме.
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4 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;...Зеленский слушает сам себя, он и на трибуне и в зале...&quot; Налицо психическое заболевание, называемое раздвоением личности. А всё забористый такой кокаин!...
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2 час.
Виктор Луговой
Слава моче...? О как. Тогда уже и - купоросу слава; не? Там жыж какбе два цвета?
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1 час.

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