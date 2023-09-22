На Украине сфальцифицировали видео выступления Зеленского в ООН

Grandad Так Зеленских не два, а не меньше трех! Часто мелькает еще один: побритый, в костюме.

НП Наталья Павлова "...Зеленский слушает сам себя, он и на трибуне и в зале..." Налицо психическое заболевание, называемое раздвоением личности. А всё забористый такой кокаин!...