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Василевский отразил 24 из 25 бросков «Флориды» и стал 1-й звездой матча. У него 11 побед в 20 играх

Василевский отразил 24 из 25 бросков «Флориды» и стал 1-й звездой матча. У него 11 побед в 20 играх

Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков «Флориды» и стал 1-й звездой матча. «Тампа» обыграла «Пантерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 3 безответные шайбы в третьем периоде.

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