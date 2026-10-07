Мальчик нашел зубы на побережье и помог разгадать тайну 300-летней давности

Семилетний мальчик обнаружил человеческие зубы на побережье Великобритании. Находка, сделанная в августе 2025 года на мысе Лизард-Пойнт, может помочь раскрыть тайну кораблекрушения XVIII века, сообщает People.
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