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Аргументы и Факты

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Мальчик нашел зубы на побережье и помог разгадать тайну 300-летней давности

Мальчик нашел зубы на побережье и помог разгадать тайну 300-летней давности

Семилетний мальчик обнаружил человеческие зубы на побережье Великобритании. Находка, сделанная в августе 2025 года на мысе Лизард-Пойнт, может помочь раскрыть тайну кораблекрушения XVIII века, сообщает People.

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