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Бывшую чиновницу Белгородской области обвинили в попытке теракта по заказу Киева

Бывшую чиновницу Белгородской области обвинили в попытке теракта по заказу Киева

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экс-сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова обвинили в пособничестве террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины.

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