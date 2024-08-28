Бывшую чиновницу Белгородской области обвинили в попытке теракта по заказу Киева

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экс-сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова обвинили в пособничестве террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии