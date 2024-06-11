Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией не должно подвергаться вмешательству и подрываться третьими сторонами, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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