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Русская весна

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Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией не должно подвергаться вмешательству и подрываться третьими сторонами, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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