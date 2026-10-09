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Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Звинчука задержали в Черногории

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Звинчука задержали в Черногории

В Черногории задержали создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену Валерию и трех их сотрудников, передает телеканал RTCG.

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