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За рулем

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Вторичный рынок разогнался до рекордных 3,4 трлн рублей. Что чаще берут?

Вторичный рынок разогнался до рекордных 3,4 трлн рублей. Что чаще берут?

Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает набирать обороты.Согласно исследованию «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2026 года соотечественники потратили на покупку подержанных машин колоссальные 3,4 трлн рублей.

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