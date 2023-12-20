Хавбек «Бреста» Думбия оформил покер в 1-м тайме матча с «Лорьяном». Он забил 4 гола за 26 минут

20-летний полузащитник забил 4 гола в 1-м тайме матча с «Лорьяном» (4:0) в 17-м туре Лиги 1 – Думбия отличился на 22-й, 25-й и 29-й минуте, а также на 3-й добавленной к тайму минуте.