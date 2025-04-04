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В США сообщили об ожидании доклада Дмитриева о поездке в Вашингтон

В США сообщили об ожидании доклада Дмитриева о поездке в Вашингтон

США ждут, когда спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предоставит доклад российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон.

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