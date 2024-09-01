Петербуржцы смогут оплачивать поездки в метро лицом

Новая услуга будет доступна с октября. В Петербурге запускают пилотный проект. Как следует из рабочих материалов к заседанию координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.
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