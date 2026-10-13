Потребление алкоголя в России достигло минимума за последние 30 лет. Об этом, ссылаясь на статистические данные, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Депутат Толстой: ...
- ВТ Юрист Князев: зак...
- Паттинсона утверд...
Люди перестают пить дерьмовую казёнку и переходят на отличный самогон. А эти радуются. хотя молодёжь сейчас в массе своей не пьёт. Запоями.