«Вагнер»: правила или закон?

Юрий Ковалев

Ну если ты так осведомлён то предоставь официальные заявления МО или других силовых структур о мятеже . Выводы государственных комиссий которые точно определили кем когда и каки видом боеприпасов были сбиты самолёты и вертолёты . Места где именно это произошло . Давай выкладывай . А иначе ты такая же продажная шкура как и те кто на пустом месте организовал травлю на музыкантов в угоду тем чьи детки вместо того что бы Родину защищать по заграницам и барам да кабакам жируют а простые парни свои жизни отдают на фронте . Выкладывай старый - не стесняйся .