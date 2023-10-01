«Вагнер»: правила или закон?

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Комментарии
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Meerflieger
Дубровский - дурачок... НИКОГДА Путин не выбросит такой замечательный НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ инструмент.
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11 час.
Юрий Ковалев
Ну если ты так осведомлён то предоставь  официальные заявления МО или других силовых структур о мятеже . Выводы государственных комиссий которые точно определили кем когда и каки видом боеприпасов были сбиты самолёты и вертолёты . Места где именно это произошло . Давай выкладывай . А иначе ты такая же продажная шкура как и те кто на пустом месте организовал травлю на музыкантов в угоду тем чьи детки вместо того что бы Родину защищать по заграницам и барам да кабакам жируют а простые парни свои жизни отдают на фронте . Выкладывай старый - не стесняйся .
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10 час.
Владимир Алтайцев
Лжец, ни СК,ни Генпрокуратура, ни ФСБ, МВД,Путин не сказали ни слова про мятеж. Так, с клеветой,  на ЧВК нападают  только шавки Запада.
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6 час.

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