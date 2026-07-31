Зеленский назвал "жесткой" обстановку для ВСУ на фронте

Владимир Зеленский оценил текущую обстановку на фронте для ВСУ как "жесткую". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам прошедшего в пятницу, 31 июля, заседания ставки, в котором принял участие новый главком украинской армии Михаил Драпатый.
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