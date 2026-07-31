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Наш потерянный мир

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Зеленский назвал "жесткой" обстановку для ВСУ на фронте

Зеленский назвал "жесткой" обстановку для ВСУ на фронте

Владимир Зеленский оценил текущую обстановку на фронте для ВСУ как "жесткую". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам прошедшего в пятницу, 31 июля, заседания ставки, в котором принял участие новый главком украинской армии Михаил Драпатый.

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