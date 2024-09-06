На площадках программы «Мой Район» пройдут мероприятия

В Москве завершается крупнейший форум-фестиваль «Территория Будущего. Москва 2030», который предоставляет жителям города уникальную возможность не только познакомиться с историей столицы, но и заглянуть в её будущее.
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