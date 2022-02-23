«Братья – в Топ-75». Леброн опубликовал совместное фото с Кармело, Полом и Уэйдом

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в Instagram совместную фотографию с Кармело Энтони, Крисом Полом и Дуэйном Уэйдом, сделанную во время церемонии чествования 75 величайших игроков в истории НБА.

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