❗️Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на Северной стороне города Ориентировочно, они продлятся до 12:30, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на Северной стороне города Ориентировочно, они продлятся до 12:30, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.