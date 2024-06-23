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Пол Джордж: «Вембаньяма, встань там. Я швырну мяч так высоко, как смогу, а ты просто поймай его и поставь сверху»

«Окончание года стало страшным для лиги. Он получил необходимый заряд на это межсезонье. Окружающий его персонал пока не готов к его таланту и способностям.

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