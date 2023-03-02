Глава Роспотребнадзора: Изучение патогенов в американских биолабораториях - нарушение конвенции о биологическом оружии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность в связи с распространением усиленных патогенов, вызванных деятельностью биологических лабораторий, финансируемых США.
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