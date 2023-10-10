В России уменьшилось число экономических преступлений

Количество преступлений экономической направленности с начала 2023 года уменьшилось в РФ на 6%. Об этом во вторник, 10 октября, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры со ссылкой на данные статистики за январь-август.
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