На ВДНХ отметят День российской печати

В День российской печати, 13 января, в 19:00 в Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ пройдет тематическая экскурсия «…О делах, достойных знания и памяти», посвященная появлению печатного дела в нашей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии