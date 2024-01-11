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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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На ВДНХ отметят День российской печати

В День российской печати, 13 января, в 19:00 в Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ пройдет тематическая экскурсия «…О делах, достойных знания и памяти», посвященная появлению печатного дела в нашей стране.

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