Как изгнать бесов из авто? Есть проверенный способ

«Не ходи к механику, сходи к местному священнику», - говорит голос за кадром.Мы видим, как английский священник с серьезным видом сначала читает молитву, а потом окропляет подкапотное пространство автомобиля Mini.
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