Главком ВМФ: готовность применить мощное стратегическое оружие ТОФ высокая

Мощное и разрушительное оружие России находится на крайне высоком уровне готовности к применению. Такое заявление сделал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев, сообщает Минобороны.
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