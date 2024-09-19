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Главком ВМФ: готовность применить мощное стратегическое оружие ТОФ высокая

Главком ВМФ: готовность применить мощное стратегическое оружие ТОФ высокая

Мощное и разрушительное оружие России находится на крайне высоком уровне готовности к применению. Такое заявление сделал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев, сообщает Минобороны.

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