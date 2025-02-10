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В Москве арендовать электросамокат смогут только проверенные пользователи. Как теперь кататься

В Москве арендовать электросамокат смогут только проверенные пользователи. Как теперь кататься

Власти столицы России внедрили обязательную верификацию для пользователей электросамокатов. Это позволит исключить доступ к ним для детей и подростков, а также обеспечит более быструю идентификацию нарушителей правил дорожного движения, сообщили в столичном Дептрансе.

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