В Москве арендовать электросамокат смогут только проверенные пользователи. Как теперь кататься

Власти столицы России внедрили обязательную верификацию для пользователей электросамокатов. Это позволит исключить доступ к ним для детей и подростков, а также обеспечит более быструю идентификацию нарушителей правил дорожного движения, сообщили в столичном Дептрансе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)