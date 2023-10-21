В российских магазинах становится все больше отечественного вина

О более чем заметном увеличении доли российского вина на полках магазинов информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие наглядные статистические данные, озвученные высокопоставленным представителем Минпромторга РФ.
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