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Захарова прокомментировала передачу ЕС средств от российских активов на помощь Украине

Захарова прокомментировала передачу ЕС средств от российских активов на помощь Украине

Европейский союз (ЕС) утратил какую-либо самостоятельность. Так передачу европейским объединением средств от российских активов на помощь Украине прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.

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