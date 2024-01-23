Более 40 улиц Севастополя останутся без света во вторник

23 января специалисты планируют неотложных ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено. По информации сотрудников пресс-службы «Севастопольэнерго» отключения пройдут по адресам: до 13:00 улица Каспийская, 50, 93-131, 120/99, 135; проезд Каспийский, 32, 36-58, 40а, 42а, 50а, 53а, 60-65, 67-70, 74а, 74-80, 82; проезд Артиллеристов, 25; улица Артиллеристов, 74, 88-96, 99-101, 107-109, 111-113; улица Бориса Шейнина, 2-6, 10-24, 28-32, 28а, 32а, 36/4; проезд Танкистов, 1-4, 1б, 8, 15-17, 17а, 95а, 754; улица Танкистов, 85-87, 95-97; улица Колодкина, 2-4, 7, 9-19, 22-35, 22а, 30а, 759; ОК ЖСТИЗ «Лабораторный», участок 28; ТСН «Водоканал-1».
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