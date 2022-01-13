Коллектив Ангарского перинатального центра написал петицию против объединения медучреждений в округе

На портале change.org опубликована петиция от работников ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» с просьбой отменить объединение медицинских учреждений Ангарского округа – роддома, городской больницы №1 и городской больницы скорой медицинской помощи.
На портале change.org опубликована петиция от работников ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» с просьбой отменить объединение медицинских учреждений Ангарского округа – роддома, городской больницы №1 и городской больницы скорой медицинской помощи.
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