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Коллектив Ангарского перинатального центра написал петицию против объединения медучреждений в округе

На портале change.org опубликована петиция от работников ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» с просьбой отменить объединение медицинских учреждений Ангарского округа – роддома, городской больницы №1 и городской больницы скорой медицинской помощи.

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