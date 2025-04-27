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Спички - не игрушка

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Почему в Киргизии стали атаковать «Русский дом»

Почему в Киргизии стали атаковать «Русский дом»

REXРоссийское информационное агентство В киргизском Оше была задержана сотрудница отделения Российского центра науки и культуры («Русский дом») Наталья Секерина, работник мэрии Оша Сергей Лапушкин, а также еще несколько сотрудников отделения «Русского дома», которое ведет деятельность исключительно в рамках межправительственного соглашения о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве.

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