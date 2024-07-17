Уральский врач стал жертвой мошенников – от его имени людей пугают проверкой ФСБ и выманивают деньги

Мошенники нашли новый способ «верифицировать» себя в разговоре с жертвой – они присылают «кружок» в телеграме (короткое видеоселфи), на котором видно звонящего, а потом начинают «обрабатывать» собеседника по традиционной схеме.
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