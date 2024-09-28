Жительницы Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга больше всех тратят на сумки

Большинство россиянок считают, что для счастья им вполне достаточно иметь не более пяти сумок, показало исследование ювелирного бренда SOKOLOV и ведущего ритейлера в сфере моды, красоты и лайфстайл Lamoda.
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