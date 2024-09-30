Студенты АГМУ приняли участие во Всероссийском медицинском квесте «Auxilium»

В рамках Научно-образовательной конференции с международным участием «ГОРИЗОНТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ – ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ» состоялся медицинский квест «Auxilium» по оказанию неотложной помощи.
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