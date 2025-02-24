Меркурис: боевики ВСУ перестанут воевать после начала переговоров

Военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что украинские боевики перестанут оказывать сопротивление российским войскам после того, как начнутся предметные мирные переговоры между Россией и США.
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