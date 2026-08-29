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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд на предсезонке. Команда Исакова, поведя 3:0, пропустила 7 голов от «Шанхая» на Кубке мэра Москвы

«Торпедо» проиграло « Шанхай Дрэгонс » (3:7) в матче Кубка мэра Москвы . Команда тренера Алексея Исакова повела со счетом 3:0 к 13-й минуте первого периода, но после этого пропустила 7 голов подряд: четыре шайбы во втором периоде, три – в третьем.

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