«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд на предсезонке. Команда Исакова, поведя 3:0, пропустила 7 голов от «Шанхая» на Кубке мэра Москвы

«Торпедо» проиграло « Шанхай Дрэгонс » (3:7) в матче Кубка мэра Москвы . Команда тренера Алексея Исакова повела со счетом 3:0 к 13-й минуте первого периода, но после этого пропустила 7 голов подряд: четыре шайбы во втором периоде, три – в третьем.