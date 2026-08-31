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Царьград

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"Война" с электронными дверными ручками авто вынуждает Китай вводить жёсткие стандарты

"Война" с электронными дверными ручками авто вынуждает Китай вводить жёсткие стандарты

Tesla, Xiaomi и другие бренды начали глобальный отзыв автомобилей после требования китайского регулятора дублировать электронные ручки механическими.

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