Залужный давно в "штате Пентагона". Эксперты рассказали, какое применение найдут главкому на Западе

Главнокомандующий ВСУ знает, что может рассчитывать на "теплое местечко" вне Украины.Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал данные о скором увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским.
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