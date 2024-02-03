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Залужный давно в "штате Пентагона". Эксперты рассказали, какое применение найдут главкому на Западе

Залужный давно в "штате Пентагона". Эксперты рассказали, какое применение найдут главкому на Западе

Главнокомандующий ВСУ знает, что может рассчитывать на "теплое местечко" вне Украины.Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал данные о скором увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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