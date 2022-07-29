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Холланд о Пулюярви: «Контракт на год – лучшее решение. Не думаю, что кто-то сейчас может оценить его кондиции»

В «Эдмонтоне» считают, что контракт с Йессе Пулюярви на год стал лучшим выходом для всех.  Клуб продлил соглашение с 24-летним финским нападающим на один сезон и 3 миллиона долларов, избержав арбитража.

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