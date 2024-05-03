Премьер Грузии отказался от визита в США из-за выдвинутых условий

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе отказался посетить Соединенные Штаты по приглашению американской стороны, поскольку счел неприемлемым условие, выставленное Вашингтоном, – парламент республики должен временно прекратить рассмотрение закона "О прозрачности иностранного влияния".
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