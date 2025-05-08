Почему Золотая Орда была именно золотой

Золотая Орда – самое загадочное средневековое государство. Кто-то считает, что оно было самостоятельным и могущественным, кто-то говорит в нём как о части русских земель, а третьи и вовсе утверждают – Золотой Орды не существовало.
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