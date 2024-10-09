Детскому отдыху в Петербурге добавили связи через «‎Госуслуги»

Инициативу поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 9 октября, приняли в третьем чтении инициативу, которая вводит возможность для родителей обращаться в органы государственной власти по вопросам отдыха и оздоровления детей в электронной форме через «Госуслуги».
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