Детскому отдыху в Петербурге добавили связи через «‎Госуслуги»

Инициативу поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 9 октября, приняли в третьем чтении инициативу, которая вводит возможность для родителей обращаться в органы государственной власти по вопросам отдыха и оздоровления детей в электронной форме через «Госуслуги».