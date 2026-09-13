Песков: важные для России пункты о финансах вошли в декларацию саммита БРИКС

Декларация саммита БРИКС содержит важные для России пункты, связанные с финансовыми отношениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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