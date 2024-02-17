122-сильный мотор от Granta Sport, тормозные диски от Vesta NG и совершенно новая подвеска. Все подробности о новой Lada Niva Sport

Появились технические подробности о будущей Lada Niva Sport: объем доработок будет настолько большим, что выпуск этой машины впору называть самым большим обновлением классической трехдверной «Нивы» за все 47 лет её конвейерной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии