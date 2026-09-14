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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сезон-2027 стартует в Бахрейне 14 марта – официальный календарь опубликуют в среду

В «Формуле-1» разработали окончательную версию календаря на сезон-2027. Сообщается, что официально календарь будет опубликован в среду 16 сентября, после формального утверждения на заседании Всемирного совета ФИА.

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