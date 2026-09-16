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Пятый канал

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Теперь уши не замерзнут: Стивен Сигал выиграл ушанку на МФМ в Екатеринбурге

Теперь уши не замерзнут: Стивен Сигал выиграл ушанку на МФМ в Екатеринбурге

Американский актер Стивен Сигал выиграл шапку-ушанку в Екатеринбурге. Это произошло на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ), сообщает РИА Новости.

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