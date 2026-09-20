Минцифры ЛНР обеспечило мобильную связь в 95% региона

Луганская Народная Республика охватила 95% территории мобильной связью, сообщил и. о. главы Минцифры Владимир Харитонов.
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