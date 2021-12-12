Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ну...., кто там еще не попиарился на смерти Градского?Вдова Иосифа Кобз...
  • Олег Красноусов
    и кого интересует это чмо?Менеджер Софии Ро...
  • Светлана Иванова
    И  чего    рассказывать     о  своем  пагубном   поведении?   Оно  нам   надо ? ? ,,,,,,....Позор  самой   Гузеевой, ...Лариса Гузеева до...

Ольга Бузова просит не называть ее упитанной

Ольга Бузова просит не называть ее упитанной

Поющая ведущая Ольга Бузова обиделась на заголовок издания, в котором ее назвали упитанной. Фото: Istagram Ольги Бузовой Знаменитость призналась, что за последние несколько месяцев набрала лишние 4 кг, но отнюдь не из-за того, что распустила себя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх