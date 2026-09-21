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Бизнес журнал. Урал

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Голосование прошло в соответствии с законодательством - Избирком Свердловской области

Голосование прошло в соответствии с законодательством - Избирком Свердловской области

Явка в регионе составила около 47%, а число заявлений на участие в ДЭГ достигло рекордных 334,5 тысячи.

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